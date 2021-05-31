Известная певица Ирина Билык посвятила душещипательную песню своей маме, которая отошла в мир иной

Как пишет Politeka.net, артистка презентовала свою новую работу на странице в Инстаграм.

Ирина Билык потеряла маму Анну Яковлевну 22 мая 2020 года.

Памяти своей мамы певица посвятила трогательную компзицию.

«Песню «Ангелов не выбирают» я услышала ещё год назад, когда не стало моей мамы, и решила обязательно записать ее в честь всех мамочек, которые смотрят на нас с небес и помогают нам как добрые светлые ангелы», - отметила артистка.

Ирина Билык призналась, что впервые не смогла принимать участие в съемках клипа, потому что целый год как только начинала петь первые строчки этой песни, не могла сдержать слез. Поэтому было принято решение вместо клипа создать под эту песню анимационный фильм.

Отметим, композиция действительно откликнулась в сердцах многих. Эмоционально отреагировала и актриса Ольга Сумская.

«Ирочка, до слез…» - написала она.

«Очень сильная и грубокая песня!!!🙌❤️🙌🙌🙌 Браво!!!!», «У Вас прекрасная светлая мама. Не хочу писать слово "была". Вы очень на неё похожи как внешностью, так и теплом и добротой», «Цените МАМ пока они живы...😢😢😢 спасибо за песню», «Искренне и до мурашек», «Ира, очень сильно», «До глубины души», - пишут в пользователи Сети.

Напомним, 51-летняя Билык с декольте-сеткой показала, как готовится к выходу на сцену: "За момент до..."

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