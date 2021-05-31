Украинская певица Джамала рассказала о своем участии в "Танцях з зірками" и о спорах в семье, которые возникли после слов Горбунова

Как сообщает Politeka.net, Джамала рассказала Кате Осадчей для "Світського життя", разрешат ли ей муж и отец ввиду ввиду вероисповедания и татарских корней, участвовать в танцевальном шоу. Родственики всегда были не против участия Джамалы в разных конкурсах, потому что знают, что она артистка. Но не с легкостью это воспринимают.

"Недавно твой муж (Юрий Горбунов) прямо со сцены сказал, что почти приглашает меня на "Танці з зірками", у нас дома возникли целые споры - там откровенные костюмы, их там все поднимают", - сказала Джамала.

Звезда добавила, если она все таки решиться принять участие в танцевальном шоу, то наверное, придется ради нее составить специальный контракт, какие движения на паркете она делать не будет...

Примечательно, что Джамала выигрывает все конкурсы, в которых принимает участие.

Недавно Джамала новыми фото и откровением зацепила даже Софию Ротару - Джамала опубликовала фотографии, на которых позировала среди веток каштана, наслаждаясь его цветением.

Напомним, что Джамала с малышами на руках взволнованно обратилась к украинцам: "Постоянно переживаю и..."

Как сообщала Politeka, Джамала прогулялась в платье с вырезом, напомнив "Чудо-женщину": "Похожа на Галь Гадот".

Также Politeka писала, что похудевшая Джамала в топе и юбке с глубоким разрезом показала, какой любит себя: "Амазонка".