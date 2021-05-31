Украинская певица Джамала рассказала о своем участии в "Танцях з зірками" и о спорах в семье, которые возникли после слов Горбунова
Как сообщает Politeka.net, Джамала рассказала Кате Осадчей для "Світського життя", разрешат ли ей муж и отец ввиду ввиду вероисповедания и татарских корней, участвовать в танцевальном шоу. Родственики всегда были не против участия Джамалы в разных конкурсах, потому что знают, что она артистка. Но не с легкостью это воспринимают.
"Недавно твой муж (Юрий Горбунов) прямо со сцены сказал, что почти приглашает меня на "Танці з зірками", у нас дома возникли целые споры - там откровенные костюмы, их там все поднимают", - сказала Джамала.
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Звезда добавила, если она все таки решиться принять участие в танцевальном шоу, то наверное, придется ради нее составить специальный контракт, какие движения на паркете она делать не будет...
Примечательно, что Джамала выигрывает все конкурсы, в которых принимает участие.
Недавно Джамала новыми фото и откровением зацепила даже Софию Ротару - Джамала опубликовала фотографии, на которых позировала среди веток каштана, наслаждаясь его цветением.
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