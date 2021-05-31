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Голливудская актриса Ольга Куриленко восхитила фигурой во время похода в удивительное место

Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая в свое время сыграла девушку Джеймса Бонда, поделилась снимком со светского мероприятия у себя в Инстаграм, передает Politeka.net

На голливудскую актрису подписаны почти 800 тысяч человек и 30 мая она решила показать своей большой аудитории, как пришла в удивительный ресторан.

На кадре знаменитость позирует в оранжевой майке под шею, который очень сильно стиснул сочные прелести Куриленко. Из-за этого бюст стал выглядеть гораздо больше, чем на самом деле.

Волосы звезда собрала в тугой хвост на затылке. Макияж очень легкий, едва заметный с акцентом на глаза.

Ольга выглядела невероятно молодой и необычайно стройной. В руках звезда держала бокал из алкогольным напитком со льдом и посылала пользователям воздушный поцелуй, пристально вглядываясь в камеру.

"Загляните в этот прекрасный ресторан в Selfriges под названием Hive. Обедал там вчера, и мне очень понравилось. У них есть свои пчелы, и каждое блюдо содержит мед в качестве ингредиента", - подписала звезда фотоснимок.

Похвалы от комментаторов не заставили себя долго ждать.

"Удовольствие",

"Любовь 🔥",

"За каждым успешным мужчиной стоит женщина",

"Вечно красивая !!! ❤❤❤❤🙏", - высказались в сети.

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