Популярная модель и певица Даша Астафьева понежилась на отдыхе в ярком красном купальнике

Даша не так часто отправляется на отдых в заграницу, однако любит отдыхать в курортных зонах в пределах страны. Довольно часто Астафьева показывает, как посещает бассейны, ездит на пляж летом или ходит в сауну зимой или на спа-процедуры.

В этот раз артистка поделилась кадрами из жаркого мини-отдыха у бассейна в месте, которое ее просто покорило.

«Что еще вам рассказать, ребята? Самая главная достопримечательность отеля – это вкус, всегда и во всем. Это была возможность побыть наедине с природой и своими мыслями. Была только я» - написала Даша под серией кадров у бассейна.

Идеальный образ для отдыха красном купальнике сделал звезду еще более привлекательной.

Также 35-летняя певица устроила себе фотосессию яхте на фоне морского и горного пейзажа. Одета она была в ярко зеленый длинный сарафан, который отлично сидел на ее подтянутой фигуре.

«Два дня была без сознания...

Прихожу в себя) @ngphaselisbay - это настоящий рай

Буду вас знакомить с достопримечательностями)

Потрясающая природа и все для того, чтобы уединиться , насладиться сервисом и комфортом, чувствовать заботу во всем!

Это любовь!», - написала знаменитость.

Напомним, что Даша Астафьева в шелковой пижаме раскрыла секрет своей привлекательности: "Я постоянно...".

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