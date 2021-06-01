Гривна продолжит укреплять свои позиции в отношении доллара, однако курс евро в первый день лета резко рванет вверх

Соответствующие данные на вторник, 1 июня, представил Национальный банк Украины.

Так, по данным регулятора, начало лета будет не самым удачным для курса доллара: он опустится на 4 копейки и достигнет отметки в 27,46 гривен. Неблагоприятная тенденция сложилась для доллара еще в конце прошлой недели: американская валюта дешевеет уже три банковских дня подряд.

В то же время, евро 1 июня наоборот возьмет курс на рост. Он резко развернется вверх, подорожав сразу на 13 копеек, и составит 33,51 гривен. До этого же евро дешевел два дня подряд.

На межбанке ситуация для доллара также сложилась не самым благоприятным образом. В понедельник, 31 мая, курс американской валюты в продаже упал на 3 копейки и составил 27,48 гривен, а курс в покупке достиг 27,46 гривен. Курс евро в продаже поднялся на 7 копеек и достиг отметки в 33,53 гривен.

Аналитики ожидают, что в течение ближайшей недели курс доллара будет относительно стабильным. Ожидается, что на межбанке он будет держаться в районе 27,5 гривен, а стоимость наличной валюты в банках будет колебаться от 27,4 до 27,6 гривен.

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