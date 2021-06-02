Анастасия Приходько, объявив войну лишним килограммам, вышла в свет и заставила всех ахнуть
Певица дала интервью Кате Осадчей в программе "Світське життя", рассказав, почему скрывала ото всех свою третью беременность и рождение сыночка, а также, как ей удалось так быстро похудеть, передает Politeka.net.
Анастасия, умудрившаяся держать в тайне свое интересное положение даже участвуя в шоу "Маска" (будучи уже на последних сроках) объяснила, чего так сильно боялась.
"Мне 33 года, я волновалась, вдруг что-то пойдет не так, смогу ли я родить... Я плакала постоянно, у меня такой гормональный фон был, что очень сильно переживала. Я скрывала это от близких, меня никогда "не было дома", ко мне никто не приходил...", - рассказала она.
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Как только секрет оказался раскрыт, Приходько теперь активно выставляет кадры с малышом и делится своими материнскими буднями с поклонниками в Интстаграм. В последнее время звезда вплотную занялась возвращением былых форм, объявив войну набранным за время беременности килограммам.
"В роддом ехала - было 70, сейчас вешу уже 54 - за два месяца", - Настя удивила Осадчую. Ведущая предположила, что, видимо, певица не кормит грудью и сидит на жесткой диете, но та опровергла.
"Я не на жесткой, а на специальной, для кормления. Я помню, какие ошибки делала со вторым ребенком, поэтому решила, что в этот раз я буду все делать по табличке", - сообщила Приходько.
В комментариях пользователи с жаром обсуждают внешность певицы. В кадре она появилась в черном платье в пол на одно плечо, выставив на обозрение зону декольте. Некоторые сравнили изменившуюся Настю с другой не менее горячей брюнеткой шоу-биза - Надеждой Мейхер.
"Когда-то Настя была пацанкой, а сейчас мамочка-мамочка, Настюш, здоровья тебе и твоим деткам"
"Ох, Настя какая хорошая стала. Материнство ей к лицу!"
"Какая красивая женщины! Как приятно посмотреть на лицо без "утиных" губ, и "сдутых" щек, как у наших украинских "звезд"! На первом месте среди них по натуральной красоте! Умничка!"
"Такая красивая. Похожа на Надежду Мейхер" - "Мейхер далеко до Насти. Настя, действительно, очень красива. Женственна. Мейхер больше похожа на обезьянку"
"Почему-то я ее всегда путала с Надей Мейхер-Грановской, какие-то типажи подобные"
Напомним, Приходько высказалась о своем "самом провальном" номере на Евровидении: "Чем не достижение?".
Как сообщала Politeka, Настя Приходько решилась на фото без одежды через два месяца после родов: "Доброе утро".