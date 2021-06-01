Известный украинский музыкант Сергей Бабкин показал парные образы со своим младшим сыном и поделился своими размышлениями о защите детей

Как известно, 1 июня отмечают Международный день защиты детей. По этому поводу музыкант поделился тематическим постом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, Бабкин показал фото со своим младшим сыном Елисеем. На нем отец с сыном позируют у бассейна в одинаковых плавках с принтом в виде НЛО.

«Наша маленькая, мужская, космическая команда в одинаковых купальниках, поздравляет всех с началом Лета! И конечно же - с международным днём защиты Детей!», - написал музыкант.

Он также напомнил поклонникам о том, как важны дети.

«Только вот, на самом деле, непонятно, кто кого защищает и кто кого учит. Твой ребёнок - это Ты!! Ты - это твой ребёнок!», - добавил Бабкин.

Его пост понравился ведущей Лесе Никитюк.

«Такой пупс», - написала она в комментариях, не уточнив, кого имеет в виду.

Поклонники также не прошли мимо нового фото артиста.

«Начало лета - многообещающее)). На юге Украины +12», «Крутое фото. Елисей просто чудо!», «Миленькие красавчики!», «Ваша копия, единственный ребёнок, который похож на Вас, красавчик!», «Какой же Елисей миленький, чудо и очень похож на папу!», - пишут люди.

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