Жена украинского певца и музыканта Сергея Бабкина, Снежана, рассказала, справилась со всеми изменами в своей жизни

Сергей и Снежана Бабкины познакомились в театре в 2007 году, передает Politeka.net. С того времени паре довелось преодолеть много трудностей, но в итоге они остались вместе.

Сейчас певец продолжает баловать поклонников своим творчеством, а супруга плотно занялась блогерством.

На новом фото в Инстаграм Снежана позировала в синей блузе под горло. Волосы звезда были накручены, отчего прическа казалась очень объемной.

В посте Снежана рассказала о том, как ей удалось изменить свою жизнь. Красотка занимается йогой и рекомендует своим подписчикам.

"Сегодня я хочу поделиться с Вами своей историей...🤗 Мой папа ушел от мамы, когда мне было 3 года. И с тех пор во мне жило убеждение, что на мужчин полагаться нельзя, они все не верные, проще говоря - "все мужики козлы"😂🙈 И ЭТО отразилось на моих отношениях с мужчинами — все мои парни от меня уходили к другим девочкам. Все! И я с каждым годом все больше убеждалась в своей правоте, но не могла понять, ПОЧЕМУ так со мной поступают: я же красивая, талантливая, интересная, занимаюсь танцами, театром?😔 Что происходит??", - пишет Бабкина.



Время шло, она вышла замуж, и муж изменил ей, с ее вторым мужем, Сережей, было тоже самое - история повторилась в "самой максимальной красоте"!

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По словам Бабкиной, несчастье, как и счастье, не приходит одно… На репетиции в театре ее толкнули, она сильно упала. Разорвались связки на шее. Голова перестала сама держаться, постоянные дикие боли. Она стала жить в ошейнике, делала бесконечные блокады, готовилась к операции...



"И этот момент стал переломным в моей жизни. Я попала на самое дно, не понимала, что мне делать и куда бежать. Даже были мысли выйти в окно.. Но в какой-то момент поняла, что МНЕ НУЖНО ПОМОЧЬ САМОЙ СЕБЕ, исцелить себя и сохранить семью‼️", - пишет Бабкина.

Йога исцелила ее:

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- Начала заниматься йогой — спустя полгода я забыла о боли в шее, выбросила ошейник, врачи развели руками🤷🏻

-Развязала узлы с обидами благодаря практикам, простила и приняла папу и всех мужчин. Тотальное избавление от Боли внутри меня!

- Я стала осознанно жить, пространство вокруг меня стало меняться💯

- Кардинально поменялся мой муж, без какого-либо моего влияния — он перестал пить, гулять и стал образцовым отцом и партнёром!🙏🏻

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"БЛАГОДАРЯ ПРАКТИКАМ🧘🏻 я вернула себе СЕБЯ! ✨Теперь все, чего я хочу — уверенно исполняется. Уже 10 лет в моей жизни новая и волшебная эра💫 И толчком к таким переменам, стали, да — боль и обида, НО еще и 🔥горячее желание изменить свою жизнь🔥 Мои дорогие, ВЫ ТОЖЕ МОЖЕТЕ ВСЕ ИЗМЕНИТЬ и начать исполнять свои желания. Я В ВАС ВЕРЮ, и готова помочь. Совсем не обязательно загонять себя на самое дно, чтобы начать подниматься!", - подвела итоги она.

За час публикация собрала сотни лайков и немного комментариев, в основном, в виде смайликов.

Напомним, Сергей Бабкин рассказал в интервью, что изменил жене, Снежане, более 100 раз. Узнав об этом, супруга хотела подать на развод, но в итоге простила мужу. Сергей Бабкин искренне раскаялся и теперь пара откровенно делится пережитым.

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