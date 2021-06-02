В то время как курс доллара продолжает стремиться вниз, евро нанесет новый удар по гривне, пошатнув ее позиции

В среду, 2 июня, курсы иностранных валют в Украине снова изменятся в разных направлениях. Об этом свидетельствуют официальные цифры, представленные Национальным банком.

Так, американская валюта в середине недели продолжит дешеветь. Курс доллара опустится на 3 копейки и составит 27,43 гривен. Тенденция на его снижение наблюдается уже четыре банковских дня подряд.

В свою очередь, евро продолжит дорожать. В среду курс европейской валюты поднимется на 2 копейки и достигнет отметки в 33,53 гривен. Евро дорожает второй день подряд.

Стоит отметить, что текущая ситуация на межбанке повторяет тенденции официальных курсов валют. Так, 1 июня курс доллара в продаже на межбанке опустился на 4 копейки и достиг 27,44 гривен, а курс в покупке составил 27,42 гривен.

В то же время курс евро в продаже увеличился на 5 копеек и составил 33,58 гривен.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие дни резких изменений курса доллара ждать не стоит. По их прогнозам, на межбанке он будет торговаться в районе 27,5 гривен, а наличными в банках – в диапазоне от 27,4 до 27,6 гривен.

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