Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу удивил внешностью на новом фото из последней фотосессии

После скандального развода с Ани Лорак, Мурат остался в Киеве один, однако теперь все чаще уезжает обратно на родину, куда приглашает отдыхать и единственную дочь Соню. Сейчас мужчина крайне редко показывает новые фото, не желая нарваться на критику.

Последний пост экс-мужа Ани Лорак также вызвал бурную реакцию в сети, ведь мужчина не только заговорил о детях, но еще и озадачил внешним видом. В особенности, женщины обратили внимание не на костюм мужчины, а на его брови странной формы с подчеркнутыми разрезанными линиями. Седая борода только придала мужчине строгости.

«😎 Детство - счастливая пора и время веры в чудеса! Чтобы вы подарили своему ребенку что-то особенное, мы с Farmasi Ukraine запускаем розыгрыш к Международному дню защиты детей» - пишет Мурат.

Поклонники отвечают:

«Looking good brother; молодчина, это прекрасная идея, а главное радость детям; какая хорошая инициатива, нравится; Что за брови у вас.? Ужас какой-то 😱; обрезание...); @yuldasheva_bibi_ с такими ещё исполнители Backstreet Boys выступали когда-то».

Хотя Ани Лорак пыталась избежать шумихи вокруг своего развода с Муратом, у Каролины едва ли получилось скрыть причины расставания. Из-за публичных измен мужа в клубе, артистка решила подать на развод, отказываясь комментировать свое решение и текущие отношения. Даже несмотря на это, пара сохранила нейтралитет, касательно общения с дочерью.

София и живет с Лорак в России, а также учится в специальной элитной школе, она также часто видится с отцом, ездит с ним на отдых или же он приезжает к ней. Ранее Мурат решил забрать ребенка на жаркий отдых и каждый день показывает в Стори, как наслаждается отдыхом с малышкой.

Напомним, 42-летняя фигуристая певица Ани Лорак впечатлила фанатов дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

Как сообщала Politeka, 42-летняя певица Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей попали в сеть: "Мой защитник".

Также Politeka писала, Любовница бывшего мужа певицы Ани Лорак пококетничала перед камерой в костюме зайки: Мурат не смог устоять.