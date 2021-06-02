Известный украинский ведущий Юрий Горбунов поделился своими мыслями на важные темы и показал забавное «живое» фото с коллегой
Как сообщает Politeka.net, шоумен опубликовал новый пост на своей странице в Инстаграм. В нем он рассказал, что дал интервью радиоведущему и ведущему программы «Зе Интервьюер» Анатолию Анатоличу. По словам Горбунова, они поговорили на самые разные темы.
«Поговорили с Толичем обо всем на свете - женщинах, детях, авто и работе! По-мужски. Не коротко, но ясно!», - рассказал ведущий.
Он также поделился совместным снимком со своим коллегой. На фото они стоят рядом, облокотившись на машину. При этом Анатолий мило обнимает Юрия, а Горбунов, в свою очередь, показывает на камеру большой палец. Оба ведущих задорно улыбаются. Благодаря этому снимок получился очень «живым».
За пару часов поклонники Горбунова оставили под публикацией почти три тысячи лайков и множество счастливых смайликов.
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Ранее мы писали, что Горбунов показал их с Катей Осадчей сына – Ивана. Сейчас мальчику уже 4 года. На снимке они с папой позируют по разные стороны окна, опираясь руками на стекло и глядя друг на друга.
Напомним, муж беременной Осадчей Горбунов подурачился с сыном и признался, чего ждет от детей: "Надеемся...".
Как сообщала Politeka, беременная Осадчая призналась в своих чувствах к двум мужчинам, Горбунова среди них нет: "Люблю...".
Также Politeka писала, что Горбунов неожиданно признался в чувствах не Осадчей: «Безвозвратно в тебя влюбился…».