Популярная украинская певица и бывшая солистка ВИА Гры Даша Астафьева показала собственную замену медитациям
Как сообщает Politeka.net, исполнительница поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. На них Астафьева показала собственный способ расслабления после напряженного дня.
Так, артистка решила отправиться поплавать в бассейне. На фото и коротких видео она с удовольствием плещется в воде в черном купальнике-бикини. При этом вокруг нее – ни души.
«Плавать в одиночестве – это как отдельный вид медитации», - призналась Астафьева.
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Певица сняла себя на видео сверху, засветив свою фигуру в купальнике и довольную улыбку.
«Всячески пыталась утонуть, но как видите, толку ноль», - подписала эти кадры артистка.
Судя по довольному лицу, такой отдых действительно позволяет ей расслабиться после напряженных будней.
Ранее мы писали, что Астафьева также показала свое времяпровождения в бассейне.
Так, певица поделилась кадрами, на которых поплавала перед камерой и появилась прямо перед объективом в мокром красном купальнике. Выгнувшись у бортика бассейна, Астафьева кокетливо улыбнулась на камеру.
«Маякни, если я помещаюсь в твой экран)) Ставь «+» , или «-» ,если все же пришлось его повернуть», - написала Даша.
Напомним, что Астафьева в красном купальнике показала райское местечко: "Максимальная натуралочка".
Как сообщала Politeka, как Даша Астафьева изменилась с годами, от бунтарки не осталось и следа: "Похожа на Монику Белуччи".
Также Politeka писала, что модница Даша Астафьева выгуляла новое платье на отдыхе, в сети оценили: "На тебе даже пакет...".