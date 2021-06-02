Популярная украинская певица и бывшая солистка ВИА Гры Даша Астафьева показала собственную замену медитациям

Как сообщает Politeka.net, исполнительница поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. На них Астафьева показала собственный способ расслабления после напряженного дня.

Так, артистка решила отправиться поплавать в бассейне. На фото и коротких видео она с удовольствием плещется в воде в черном купальнике-бикини. При этом вокруг нее – ни души.

«Плавать в одиночестве – это как отдельный вид медитации», - призналась Астафьева.

Певица сняла себя на видео сверху, засветив свою фигуру в купальнике и довольную улыбку.

«Всячески пыталась утонуть, но как видите, толку ноль», - подписала эти кадры артистка.

Судя по довольному лицу, такой отдых действительно позволяет ей расслабиться после напряженных будней.

Ранее мы писали, что Астафьева также показала свое времяпровождения в бассейне.

Так, певица поделилась кадрами, на которых поплавала перед камерой и появилась прямо перед объективом в мокром красном купальнике. Выгнувшись у бортика бассейна, Астафьева кокетливо улыбнулась на камеру.

«Маякни, если я помещаюсь в твой экран)) Ставь «+» , или «-» ,если все же пришлось его повернуть», - написала Даша.

Напомним, что Астафьева в красном купальнике показала райское местечко: "Максимальная натуралочка".

Как сообщала Politeka, как Даша Астафьева изменилась с годами, от бунтарки не осталось и следа: "Похожа на Монику Белуччи".

Также Politeka писала, что модница Даша Астафьева выгуляла новое платье на отдыхе, в сети оценили: "На тебе даже пакет...".