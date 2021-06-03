Курс доллара обновил свой минимум за последние 10 месяцев, а евро ждет резкий разворот, после которого курс валюты также рванет вниз

Гривна радикально укрепит свои позиции по отношению к обеим валютам в четверг, 3 июня. Об этом свидетельствуют официальные данные, представленные Национальным банком.

Так, согласно публикации регулятора, курс доллара опустится на 9 копеек и составит 27,34 гривен. Для доллара это самый низкий показатель за последние девять с половиной месяцев. Последний раз он опускался ниже только 20 августа прошлого года (до 27,316 гривен).

Евро под конец недели также ждет резкий скачок вниз. Так, курс европейской валюты опустится сразу на 20 копеек и составит 33,33 гривен. До этого евро дорожал два банковских дня подряд.

Украинская валюта укрепляется также и на межбанке. В частности, курс доллара в продаже 2 июня опустился на 11 копеек и достиг 27,33 гривен, а курс доллара в покупке составил 27,31 гривен. Курс евро в продаже упал на 23 копейки и достиг отметки в 33,35 гривен.

Добавим, что в ближайшие дни аналитики не ожидают значительных изменений курса доллара. Они прогнозируют, что на межбанке он будет торговаться в районе 27,5 гривен, а наличными в банках – от 27,4 до 27,6 гривен.

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