Бывший «холостяк» Михаил Заливако со своей избранницей Анной Богдан обратились к украинцам, сообщив о своей грядущей поездке

В финале 11-го сезона популярного шоу «Холостяк» харьковский бизнесмен Михаил Заливако остановил свой выбор на бывшей жене экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, Анне Богдан. Съемки проекта закончились уже несколько месяцев назад, однако недавно пара призналась, что все еще вместе и уже успела съехаться. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм возлюбленные поделились новыми планами на будущее.

Так, Михаил и Анна объявили, что в скором времени покинут Украину. Они собираются отправиться на один из известных турецких курортов – в Каппадокию.

«Ребят, привет! Мы решили как-то собраться и полететь в Каппадокию, и сейчас Аня расскажет вам всю инфу», - обратился к поклонникам Заливако.

Его возлюбленная рассказала, на какие даты они планируют поездку, и предложила желающим присоединяться.

«Если кому-то интересно с нами путешествовать, мы будем рады вашей компании!», - произносит Богдан на видео и просит желающих писать ей в личку.

«Мне не пишите!», - поспешил добавить Заливако.

Судя по всему, пара хочет разнообразить свой отдых новой компанией.

Позже Богдан рассказала, что на их призыв откликнулось очень много людей.

«Так приятно понимать, что такое огромное количество людей хочет провести время вместе с нами», - написала Анна.

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