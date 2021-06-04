Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие звезды поразили поклонников своим видом с лишним весом
Как известно, большинство знаменитостей тщательно следит за собой и своей фигурой. Однако, это не мешает их фанатам фантазировать на тему того, как они могли бы выглядеть в других условиях. Так, в одном из аккаунтов Инстаграм появилась подборка обработанных фото, на которых знаменитостей показали с лишним весом. Об этом пишет Politeka.net.
Под удар попали российские звезды. Среди «располневших» знаменитостей оказались певец Валерий Меладзе, певица и ведущая Ольга Бузова, комики Гарик Мартиросян и Семен Светлаков, певица Валерия и другие.
Затесалась среди них и украинка по происхождению, экс-ВИА Гра Вера Брежнева. Благодаря фото-редактору, роковая блондинка на фото превратилась в улыбчивую полную женщину средних лет в очках.
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Приложение добавило знаменитостям полные щеки, лысины и очки, заметно состарив их.
«Когда не успел похудеть к лету», - подписал пост автор.
Пользователи тут же принялись комментировать публикацию.
«Гарик хорош во всех трёх вариантах, но Светлаков перебил все», «Жесть», «Похоже, кто-то из звёзд ещё и побриться не успел», «Зато все тянут на свой возраст», «Админ явно Светлакова недолюбливает», - пишут люди.
Стоит отметить, что Брежнева, судя по всему, оценила юмор: певица перепостила публикацию в своих Сториз.
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