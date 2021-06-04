Певица Наталья Могилевская в неожиданном образе заставила фанатов переживать

45-летняя артистка недавно появилась на красной дорожке премии "Viva! Awards" в неудачном наряде, по мнению пользователей. Тогда многие упрекнули певицу в том, что она за зиму заметно набрала лишние килограммы. Неизвестно, прислушалась ли Наталья ко мнению фанатов, или просто сама захотела похудеть, но звезда решилась на смелый эксперимент.

Могилевская выставила фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала лысой, передает Politeka.net. При этом она сначала не объяснила, что происходит, а только заинтриговала тем, что "сдалась".

Пользователи терялись в догадках, некоторые представили себе самое страшное:

"Увидела фото, сердце сжалось - подумала, что у вас онкология. Так себе шутка, если что - на своём опыте знаю, что такое потерять волосы. Здоровья вам и нормального чувства юмора - Я тоже так сначала подумала аж страшно стало 😳"; "Отче Наш... спаси и сохрани"; "Что-то я разволновалась..."; "Наташа это новый образ или...", - писали ей в комментариях.

В своем следующем посте Могилевская объяснила, что происходит. Оказывается, чтобы похудеть, она обратилась за помощью к известному украинскому фитнес-тренеру из "Зважених і щасливих" Аните Луценко, и заключила с ней пари.

"Если до 26 июня не сброшу 4 кг, то буду бриться налысо. Присоединюсь к челленджу Аниты Луценко #26июнязубдаю. Анита обещала прыгнуть с парашютом, Даниэль Салем, который страдает клаустрофобией, закрыться на час в гробу, а я - побриться налысо 😄", - рассказала Наталья.

Так что на фото выше, где Могилевская якобы лысая, певица просто решила пошутить, мол, уже проигрла пари.

Напомним, что Могилевская, не сдержав эмоций, расплакалась за кулисами премии "Украинская песня года": "Не снимайте".