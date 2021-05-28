Известная певица Наталья Могилевская удивила поведением с ведущим "Голосу країни" Славой Деминым

Слава Демин - популярный радио- и телеведущий, который берет интервью у разных звезд, передает Politeka.net. В этот раз в гостях у ведущего побывала певица Наталья Могилевская, которая удивила поведением.

Фото Демин опубликовал в Инстаграм. Ведущий стоял на четвереньках, когда артистка "оседлала" его, присев на спину.

Примечательно, что Наталья была в шелковом наряде и кружевных гольфах. Завершил ее образ макияж с акцентом на глаза.

"Девушки ездят на мне как хотят😂", - подписал фото Слава.

За три часа публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Наташа берет пример с Тины😍 все это очередной скандал😂😂😂", "Звучит как реклама 😂", "Кароль на шее, Могилевская на спине, норм пристроился😂🔥", "😂😂😂😂 один позитив у вас", "И здорово", "Ваууу, какие вы позитивные 👏👏👏", "Ого, женщина сзади", "Опять доигрался, да? 😂", "💖💝❣💕🔥 и до чего же это СЛАВно выглядит 💖💝❣💕🔥🔥🔥🏅🏅🏅🌟🌟🌟🏆🏆🏆", "Слава, вот одни бабы тебя окружают... Что за фигня ? Какой приворот используешь?😂", "Слава,не позволяй им! Будь мужиком!😂😂😂🙈👍😏", - написали пользователи сети.

Примечательно, что ранее певица Тина Кароль забиралась на шею Демину.

Напомним, Наталья Могилевская недавно рассказала то, что раньше скрывала. Оказывается, мать звезды родом из Болгарии. Певица много лет стеснялась своего происхождения.

Напомним, что Могилевская, не сдержав эмоций, расплакалась за кулисами премии "Украинская песня года": "Не снимайте".

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