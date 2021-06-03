"Ну что же это такое!"

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала о новых неприятностях, которые свалились на нее после операции

35-летняя жена продюсера Студии «Квартал 95» Александра Божкова поделилась откровенным постом на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Как известно, этой весной Саливанчук перенесла серьезную операцию на позвоночнике, которая понадобилась ей из-за шейной грыжи. Однако, в своем посте она рассказала, что это не единственная беда, которая настигла ее за последний год.

Актриса вспомнила о том, как прошлой осенью заболела коронавирусом всего через месяц после рождения сына. Из-за этого она потеряла молоко. Вскоре с болезнью слегли ее родители.

После выздоровления Саливанчук обратилась к косметологу, однако получила сильную аллергию, из-за которой ее лицо стало пурпурным.

Уже после этого актриса перенесла операцию, а как только она начала восстанавливаться ее страницу в Инстаграм заблокировали.

«Ну что же это такое!!! Ну почему? Что же я делаю не так? Знаете, я раньше всегда думала, что такие ситуации возникают как следствие моих каких-то поступков. Но если я послежу за собой, за своими поступками, то я даже не думаю о плохом!», - эмоционально написала актриса.

Она добавила, что недавно ее настигло новое несчастье.

«Этим все не закончилось!!! Мне спалили волосы! У меня даже кожа на голове пострадала! Я их спасаю как, могу! Возвращаю нормальный вид. Хорошо что от природы хорошие волосы. Но все равно нужно восстанавливать. Какой-то безумно тяжелый год. Но я не сдаюсь!», - подчеркнула в своем посте Саливанчук.

Она напомнила себе о том, что любит свою жизнь и не собирается отчаиваться из-за трудностей. Кроме того, актриса намекнула, что сейчас у нее появились новые проекты, которые ее сильно вдохновляют.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" из эффектной блондинки превратилась в "бабулю".

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" показала, как выглядит после сложной операции: "Теперь могу...".

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95", исчезнув после операции, призналась, что произошло: "Это другая жизнь".