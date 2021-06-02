Объявившаяся после своего "исчезновения" Анна Саливанчук поделилась с публикой важными новостями

35-летняя актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова опубликовала свежий пост в Инстаграм, в котором рассказала, о трех новых проэктах и ролях, о которых мечтала, передает Politeka.net.

Напомним, этой весной Саливанчук потребовалось срочное хирургическое вмешательство, так как у нее образовалась шейная грыжа. Девушка страдала от сильных болей, ей нельзя было поднимать ничего тяжелее 1 кг, в том числе маленького сына, которому нет еще и годика.

Анна активно вела свой микроблог в Инстаграм, рассказывая как проходит реабилитация после операции, когда внезапно исчезла. Объявившись почти через месяц, актриса рассказала, что ее страничку неожиданно заблокировали. Устав ждать, когда ее фотоблог "освободят", девушка создала запасной аккаунт и вернулась в ряды инстаграмеров.

"Мои дорогие! Почти месяц мы с вами не виделись!🙈 Я была в вынужденном инстаграмном отпуске, но при этом у меня жизнь бурлила! Три новых проекта! Новые роли, о которых я мечтала🥰 Вы привыкли меня видеть сексуальной, красивой, строгой. В прочем, так меня видели продюсера и режиссёры. Но на этой фотографии я совсем в не типичном для меня образе", - сказано в сообщении.

На новых снимках актриса похожа на Алису Фрейндлих из «Служебного романа».



"Похожа на Алису Фрейндлих из «Служебного романа». Я попыталась быть другой. Скромной, серьезной, сильной. Не красивой, но красивой! Совершенно другой. Это одна из моих новых ролей, которую вы скоро сможете посмотреть. Ждите. Уже скоро 🥰", - добавила она.

До этого мы рассказывали, как жена продюсера "Квартал 95" со слезами на глазах обратилась к украинцам, напугав красным шрамом: "Скучали за мной? Пишите, где я пропала после вчерашнего плача... Простите, пожалуйста, что я показала вам вчера свою такую эмоцию... Но, чтобы вы знали, все актеры, все блогеры - они тоже люди, у них тоже бывает беда...".

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