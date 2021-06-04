Популярная украинская певица Настя Каменских удивила внешностью

Артистка тщательно ухаживает за собой, пишет Politeka.net. Звезда следит за весом, а также использует различные уходовые средства для кожи.

В своих интервью Настя делится секретами привлекательности. В частности, исполнительница делает маску для лица с бананом и медом. Таким образом, по словам певицы, увлажняется и выравнивается тон, а также немного подтягивается контур.

Кроме того, звезда принимает ванны с лимоном, перебитым блендером, отчего кожа становится мягче.

Звезда хвастается результатами ухода в своем Инстаграм, но не всегда пользователи сети позитивно воспринимают подобные снимки. В частности, в одной из фан-групп лицо Насти без тонны макияжа озадачило некоторых фанатов.

"Что это на фото?", "Красотка", "Здесь похожа на Майкла Джексона", "Да, фото не очень", - написали пользователи сети.

Отметим, Настя Каменских нередко публикует в фото без макияжа. Так, недавно в своем Инстаграм она показала себя крупным планом. Красотка загорела на отдыхе в Мексике, а ее кожа просто сияла.

Пользователи сети написали много приятного в сторону украинской знаменитости.

"Красивая очень🙌", "Красатуля 😍 😘😘😘😘👍👍", "Красотка Настя", "Прекрасна как всегда😍", "Прекрасна 🔥❤️😍", "Роскошная", "Самая красивая из красивейших девушек мира!😍", "Фотка, а на ней красотка🔥❤️😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Настя Каменских, задрав халатик в ванной, погладила себя на камеру: "Тело будет неотразимым".

Как сообщала Politeka, переболевшая коронавирусом Каменских рассказала о последствиях: "Просто кошмар".

Также Politeka писала, что ведущий "Голосу країни" засветил усики Каменских, такой жену Потапа еще не видели: "Роскошная!".