Курс валют в Украине 4 июня удивит неожиданным поведением доллара

Как передает Politeka.net, на сайте НБУ опубликовали свежий прогноз. Согласно данным, в пятницу доллар замрет в той же точке, в которой был в четверг. Таким же курс останется на все выходные.

Как известно, за последнюю неделю американская валюта показала серьезное падение. Тенденция на его снижение наблюдается уже четыре банковских дня подряд. Доллар подешевел до рекордных 27,34 гривен за единицу и замер в этой позиции. Евро, наоборот, показало падение, подешевев на 8 копеек. В пятницу евро в обменниках будут продавать по 33,25 гривен.

Стоит отметить, что в ближайшие дни аналитики не ожидают значительных изменений курса. По прогнозам экспертов, на межбанке доллар будет продолжать торговаться в районе 27,5 гривен, а наличными в банках – от 27,4 до 27,6 гривен.

Ранее мы писали, что летом украинская гривна будет на пике, а курс будет самым выгодным за последние несколько лет. Ближе к осени курс будет возвращаться в привычный диапазон, а к 2022 году украинская валюта может просесть до 28,8 гривен за доллар.

Напомним, что курс валют резко изменится, евро выбил гривну из равновесия: НБУ озвучил новые цифры.

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