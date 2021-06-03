Курс долара оновив свій мінімум за останні 10 місяців, а на євро чекає різкий розворот, після якого курс валюти також рвоне вниз

Гривня радикально зміцнить свої позиції по відношенню до обох валют у четвер, 3 червня. Про це свідчать офіційні дані, представлені Національним банком.

Так, згідно з публікацією регулятора, курс долара опуститься на 9 копійок і складе 27,34 гривень. Для долара це найнижчий показник за останні дев'ять з половиною місяців. Останній раз він опускався нижче тільки 20 серпня минулого року (до 27,316 гривень).

Євро під кінець тижня також чекає різкий стрибок вниз. Так, курс європейської валюти опуститься відразу на 20 копійок і складе 33,33 гривень. До цього євро дорожчав два банківські дні поспіль.

Українська валюта зміцнюється також і на міжбанку. Зокрема, курс долара у продажу 2 червня опустився на 11 копійок і досяг 27,33 гривень, а курс долара в покупці склав 27,31 гривень. Курс ЄВРО у продажу впав на 23 копійки і досяг позначки в 33,35 гривень.

Додамо, що найближчими днями аналітики не очікують значних змін курсу долара. Вони прогнозують, що на міжбанку він буде торгуватися в районі 27,5 гривень, а готівкою в банках – від 27,4 до 27,6 гривень.

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