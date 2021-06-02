У той час як курс долара продовжує прагнути вниз, євро завдасть нового удару по гривні, похитнувши її позиції

У середу, 2 червня, курси іноземних валют в Україні знову зміняться в різних напрямках. Про це свідчать офіційні цифри, представлені Національним банком.

Так, американська валюта в середині тижня продовжить дешевшати. Курс долара опуститься на 3 копійки і складе 27,43 гривень. Тенденція на його зниження спостерігається вже чотири банківські дні поспіль.

У свою чергу, євро продовжить дорожчати. У середу курс європейської валюти підніметься на 2 копійки і досягне позначки в 33,53 гривень. Євро дорожчає другий день поспіль.

Варто відзначити, що поточна ситуація на міжбанку повторює тенденції офіційних курсів валют. Так, 1 червня курс долара у продажу на міжбанку опустився на 4 копійки і досяг 27,44 гривень, а курс купівлі склав 27,42 гривень.

У той же час курс євро у продажу збільшився на 5 копійок і склав 33,58 гривень.

Аналітики прогнозують, що найближчими днями різких змін курсу долара чекати не варто. За їхніми прогнозами, на міжбанку він буде торгуватися в районі 27,5 гривень, а готівкою в банках – в діапазоні від 27,4 до 27,6 гривень.

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