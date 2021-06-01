Гривня продовжить зміцнювати свої позиції щодо долара, проте курс євро в перший день літа різко рвоне вгору

Відповідні дані на вівторок, 1 червня, представив Національний банк України.

Так, за даними регулятора, початок літа буде не найвдалішим для курсу долара: він опуститься на 4 копійки і досягне позначки в 27,46 гривень. Несприятлива тенденція склалася для долара ще наприкінці минулого тижня: американська валюта дешевшає вже три банківські дні поспіль.

У той же час, євро 1 червня навпаки візьме курс на зростання. Він різко розвернеться вгору, подорожчавши відразу на 13 копійок, і складе 33,51 гривень. До цього ж євро дешевшав два дні поспіль.

На міжбанку ситуація для долара також склалася не найсприятливішим чином. У понеділок, 31 травня, курс американської валюти в продажу впав на 3 копійки і склав 27,48 гривень, а курс в покупці досяг 27,46 гривень. Курс євро в продажу піднявся на 7 копійок і досяг позначки в 33,53 гривень.

Аналітики очікують, що протягом найближчого тижня курс долара буде відносно стабільним. Очікується, що на міжбанку він триматиметься в районі 27,5 гривень, а вартість готівкової валюти в банках коливатиметься від 27,4 до 27,6 гривень.

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