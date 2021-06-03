Украинский актер, звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач неожиданно оказался в машине полиции

Как передает Politeka.net, в Инстаграм артиста появилось видео, на котором он оказался в роли задержанного. Ткач сидел на заднем сидении авто, пока его допрашивал полицейский.

«Вы ничего не докажите. Это был не я. Ничего не было», - заявил Ткач в ответ на расспросы человека, который снимал видео.

Стоит отметить, что Ткач был одет в вышиванку, поверх которой был наброшен фартук.

«Немножко залетел», - подписал видео актер.

В комментариях ему оставили массу шутливых отзывов.

«Ага, то все кум», «Юрчика замели, дело шьют! Юрчик! Тикай!», «Не переживайте, все будет хорошо», «Ткач, ты Супер», «Понять и простить», «Ничего не докажите. Как всегда. Так это не первая ходка?», «Красавчик Юрец, ничего не говори без адвоката», «Та да, молодцы парни», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Юрий Ткач показал себя за кулисами, где его сопровождали жена и дочь. Перед началом концерта артист начал подтанцовывать, признавшись, что уже «заведен». Во время одного из танцевальных номеров он стал зажигать за кулисами, насмешив свою семью.

Напомним, что Ткач из "Квартал 95" в компании известной блондинки заставил Никитюк с Астафьевой обомлеть: "Опачки" .

Как сообщала Politeka, настрадавшиеся Юрий Ткач и звезда "Женского квартала" дали украинцам совет дня: "Сидите дома".

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" с угрожающей гримасой пустил в ход кулаки: "Юрчик злой".