Зірка "Квартал 95" Юрій Ткач викликав фурор несподіваним образом, з'явившись з красунею собі до пари

37-річний український комік став відомим, знявшись в ситкомах «Країна У» і «Одного разу під Полтавою». Також був учасником телевізійних шоу "Танці з зірками", "Ліга сміху" та "Ігри приколів".

Юрій активно веде свій мікроблог в Instagram, ділячись з публікою як робочими моментами, так і з особистого життя. На новому опублікованому фото Ткач постав разом із колегою - Іриною Сопонару, актрисою з "Жіночого кварталу", передає Politeka.net. Парочка ховалася під парасолькою, загорнувшись у хутра. І це в кінці травня, коли все навколо зеленіє.

При цьому вираження їхніх облич - безцінне. Мабуть, Юрій з Іриною вжилися в нову роль, беручи участь разом в якомусь із проєктів.

"До пляжного сезону готові))) @irinasoponaru # літо # спека # пляж # гумор # треш", - посміявся Ткач у підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Однією з перших відреагувала ведуча Леся Нікітюк характерним смайликом "😂". Також не пройшла повз співачка Даша Астаф'єва, яка написала: "Опааачки🔥".

Інші українці долучилися до обговорення:

"Кіт Базиліо і лисиця Аліса. Супер! 👍"

"😂 😂 😂ви такі кумедні ❤ ️🔥"

"Такий погляд - як ніби хтось прийшов на пляж в тому ж одягнений!))😂"

"Кабачок і петрушка"

"Поважні🔥"

"Люди з вищого суспільства, перші люди на селі 🔥 😂 👏 "

"Ахахаха, класний стиль. Вам йде личить 😂🔥"

"Йой, а що це за панове такі до нас прийшли. Обидва в хутрі? 😂"

"Ах ви буржуї такі! 😁😜😘❤️"

А ще Politeka писала, що Ткач з " Квартал 95 "в модному вбранні підкорив харизмою в компанії Віктора Павлика:"злетілися Орли".

Також Politeka повідомляла, що Ткач з "Квартал 95" засвітився в кріслі міністра, Леся Нікітюк оцінила: "А куди рука тягнеться?".

Нагадаємо, що Ткач з "Квартал 95 «похвалився успіхом 6-річної дочки і показав її головного шанувальника:»Заводила".