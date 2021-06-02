Зірки "Квартал 95" Юрій Ткач та Ірина Сопонару звернулися до українців

Популярні артисти активно задіяні в зйомках різних проектів і серіалів, повідомляє Politeka.net. Зокрема, зараз обидва знімаються в серіалі "Одного разу під Полтавою", але їх чекала невдача.

Відповідне відео Ткач оприлюднив в сторіс свого Instagram. Артист позував у халаті, як і його колега.

"Що хотілося сказати з самого ранку? Вчора збиралися знімати "Одного разу під Полтавою", а знімати неможливо, тому що "колотун" скажений", - розповів Ткач.

А далі артист показав Ірину, яка звернулася до українців.

"Порада дня: сидіть вдома під ковдрою", - сказала Сопонару.

Зірки" Квартал 95", що настраждалися, зазначили, що зараз на вулиці всього +12, але ж на дворі вже друге червня.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Зазначимо, Юрій Ткач починав свій шлях з гри в команді КВК. У 2013 році він став зніматися, як актор "Квартал 95" в ситкомі «Країна У». Там він виконав роль Юри, чоловіка Яринки (Ірина Сопонару), а в 2014 році ця "парочка" з'явилася у власному спін-оффі Одного разу під Полтавою".

Також артист бере участь у різних проектах на українському ТБ. Зокрема в шоу "Танці з зірками", де протримався сім ефірів. Артист розповів, що під час репетиції щось сталося з його м'язом і він не міг ставати на носок, тому довелося звертатися до медиків, які ставили йому 5-10 уколів щодня.

Нагадаємо, Ткач з " Квартал 95 "в компанії відомої блондинки змусив Нікітюк з Астаф'євою обімліти:"Опачки".

Як повідомляла Politeka, Ткач з " Квартал 95 "в незвичному образі показав українцям свою" штуку", спантеличивши питанням:"якесь непорозуміння".

Також Politeka писала, що Ткач з " Квартал 95 "здивував поведінкою за лаштунками, не стримавши пориву почуттів:"розійшовся прям".