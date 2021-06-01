Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач прийняв загрозливу позу, спантеличивши шанувальників новим питанням

Відомий український комік продовжує радувати своїх шанувальників веселим контентом не тільки на сцені, але і в соцмережах. Артист поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Судячи з обстановки, знімок зроблений в студії. На ньому Ткач постав перед камерою в повсякденному образі. На ньому вільна сорочка і чорна футболка.

Гуморист завмер перед камерою, тримаючи перед собою міцно стиснутий кулак. На його обличчі застиг загрозливий і одночасно забавний вираз.

"Вгадайте, що в кулаці?",- звернувся до своїх шанувальників Ткач.

У коментарях люди тут же почали відгадувати, що ж тримає артист.

"Можливо, цукерка?", "А нічого", "цукерка, або монета", "Мівіна", "Сила", "в кулаці "пігулка" комусь", "літо можливо", "завжди на позитиві клас", "ключі від щастя", "Юрчик злий", "твоє волосся?", "Повітряний поцілунок для всіх!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що на новому опублікованому фото Ткач постав разом з колегою - Іриною Сопонару, актрисою з "жіночого кварталу".

Парочка ховалася під парасолькою, загорнувшись в хутра. Артисти повеселили шанувальників кумедними виразами облич.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" в компанії відомої блондинки змусив Нікітюк з Астаф'євою обімліти: "Опачки".

Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" в незвичному образі показав українцям свою "штуку", спантеличивши питанням: "якесь непорозуміння".

Також Politeka писала, що Ткач з " Квартал 95" здивував поведінкою за лаштунками, не стримавши пориву почуттів: "розійшовся прям".