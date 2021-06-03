Известный украинский певец Олег Винник после долгого перерыва в концертной деятельности наконец-то порадовал своих поклонниц
Как передает Politeka.net, артист отправился в тур по Украине. У себя в Инстаграм он опубликовал самые эффектные кадры с концерта в Днепре. На фото 47-летний Винник позировал в традиционном черном наряде.
«Днепр, получил от вас кучу эмоций!», - отметил Винник.
В комментариях благодарные поклонницы, которых называют "волчицами", оставили ему массу отзывов и комплиментов. Они пришли в восторг от того, как артист зажигал на сцене.
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«Как тебя не любить, Олежа наш», «Смотрю на фото и слышу ваши песни!», «Какие глазаааа», «Какие красивые фото, эти эмоции, не передать словами», «Я уже готова покупать билет на Ваш концерт снова. Фотографии прекрасны, как и Вы. Я уже в ожидании новых концертов, новой порции счастья», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Олег Винник поделился кадрами, на которых был запечатлен в пиджаке, штанах и рубашке. Красавчик стоял на сцене, выступая перед залом.
Стоит отметить, что Винник стал строить успешную карьеру в Украине уже после того, как стал знаменитым за границей. Там артист долгое время пел в мюзиклах под сценическим именем OLEGG. Дольше всего Винник проработал в Германии.
Напомним, что Олег Винник вывел в свет свою красотку-"жену", о которой не рассказывает: "Аленький цветочек".
Как сообщала Politeka, верную спутницу Олега Винника нарекли новой "королевой ночи": "Лучше бы спела эту песню, чем Полякова".
Также Politeka писала, что Олег Винник вернулся домой со своей "тайной женой", яркие фото: "Разлука была долгой...".