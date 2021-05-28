Чим старанніше Олег Винник приховує від публіки своє особисте життя, тим сильніше в мережі плодяться чутки

Як відомо, 47-річному артисту приписують багаторічний "таємний шлюб" з його бек-вокалісткою Таюне (Таїсією Сватко). Подейкують, що у пари є дорослий син Юліан, який зараз живе і навчається в Німеччині. Сам Олег ніколи не підтверджував цю інформацію, оберігаючи статус серцеїда, але в мережі періодично з'являються кадри - на доказ їх з Таюне щасливого подружнього життя.

Зараз Винник зі своєю командою і, звичайно, ж Таїсією гастролює українськими містами. У своєму акаунті Таюне опублікувала цікавий кадр зі сцени, де вона стоїть поруч з Олегом Винником і Михайлом Поплавським, передає Politeka.net.

"❤️❤️❤️", - з любов'ю підписала вона кадр поруч з Олегом Винником і Михайлом Поплавським.

Вже стало доброю традицією те, що Олег під час виступу обов'язково приділяє увагу своїй "таємній дружині": то, немов лицар, піднесе їй букет, вставши на одне коліно, то обійме. Цей раз не став винятком. Співак позував поруч з блондинкою, але між ними став Поплавський.

Користувачі написали багато коментарів під постом Таюне: "😍 😍 😍 😍 Олеженька ❤️❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘 найкращий і самий найкрасивіший" ," і Таечка теж звичайно ж)❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Наш аленький цветочек🌹 🌹".

Раніше ми розповідали, Винник розбередив душі фанатів, виставивши красиві фотографії з концерту - той момент, коли він співав "Сльози на землі".

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