Чем усерднее Олег Винник скрывает от публики свою личную жизнь, тем сильнее в Сети плодятся слухи

Как известно, 47-летнему артисту приписывают многолетний "тайный брак" с его бэк-вокалисткой Таюне (Таисией Сватко). Поговаривают, что у пары есть взрослый сын Юлиан, который сейчас живет и учится в Германии. Сам Олег никогда не подтверждал эту информацию, оберегая статус сердцееда, но в Сети периодически появляются кадры - в доказательство их с Таюне счастливой супружеской жизни.

Сейчас Винник со своей командой и, конечно, же Таисией гастролирует по украинским городам. В своем аккаунте Таюне опубликовала любопытный кадр со сцені, где она стоит рядом с Олегом Винником и Михаилом Поплавским, передает Politeka.net.

"❤️❤️❤️", - с любовью подписала она кадр рядом с Олегом Винником и Михаилом Поплавским.

Уже стало доброй традицией то, что Олег во время выступления обязательно уделяет внимание своей "тайной жене": то, словно рыцарь, преподнесет ей букет, встав на одно колено, то обнимет. Этот раз не стал исключением. Певец позировал рядом с блондинкой, но между ними стал Поплавский.

Пользователи написали много комментариев под постом Таюне: "😍😍😍😍 Олеженька ❤️❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘 самый лучший и самый самый красивый", "И Таечка тоже конечно же)❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Наш аленький цветочек 🌹🌹".

Ранее мы рассказывали, Винник разбередил души фанатов, выставив красивые фотографии с концерта - тот момент, когда он пел "Сльози на землі".

Напомним, что появилось видео, что Олег Винник "вытворял" во время съемок с молоденькой партнершей: "Теперь ждем…"

Также Politeka писала, что Винник на гастролях засветился со своей "тайной женой" Таюне, появились кадры: "Невероятно круто"