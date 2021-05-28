Чем усерднее Олег Винник скрывает от публики свою личную жизнь, тем сильнее в Сети плодятся слухи
Как известно, 47-летнему артисту приписывают многолетний "тайный брак" с его бэк-вокалисткой Таюне (Таисией Сватко). Поговаривают, что у пары есть взрослый сын Юлиан, который сейчас живет и учится в Германии. Сам Олег никогда не подтверждал эту информацию, оберегая статус сердцееда, но в Сети периодически появляются кадры - в доказательство их с Таюне счастливой супружеской жизни.
Сейчас Винник со своей командой и, конечно, же Таисией гастролирует по украинским городам. В своем аккаунте Таюне опубликовала любопытный кадр со сцені, где она стоит рядом с Олегом Винником и Михаилом Поплавским, передает Politeka.net.
"❤️❤️❤️", - с любовью подписала она кадр рядом с Олегом Винником и Михаилом Поплавским.
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Уже стало доброй традицией то, что Олег во время выступления обязательно уделяет внимание своей "тайной жене": то, словно рыцарь, преподнесет ей букет, встав на одно колено, то обнимет. Этот раз не стал исключением. Певец позировал рядом с блондинкой, но между ними стал Поплавский.
Пользователи написали много комментариев под постом Таюне: "😍😍😍😍 Олеженька ❤️❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘 самый лучший и самый самый красивый", "И Таечка тоже конечно же)❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Наш аленький цветочек 🌹🌹".
Ранее мы рассказывали, Винник разбередил души фанатов, выставив красивые фотографии с концерта - тот момент, когда он пел "Сльози на землі".
Напомним, что появилось видео, что Олег Винник "вытворял" во время съемок с молоденькой партнершей: "Теперь ждем…"
Также Politeka писала, что Винник на гастролях засветился со своей "тайной женой" Таюне, появились кадры: "Невероятно круто"