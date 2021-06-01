Український співак Олег Винник відправився в рідні місця

Виконавець зберігає в секреті своє особисте життя, адже вважає, що головне у артиста - його творчість, передає Politeka.net. Однак користувачі Мережі вже давно обговорюють тему його сім'ї.

У інтернеті давно ходять чутки, що співак одружений на своїй бек-вокалістці, співачці Таїсії Сватко (Таюне).

Разом вони гастролюють, і ось днями побували в Черкасах і Полтаві. До слова, Олег Винник родом з Черкаської області, а саме з села Вербівка. Таким чином, він разом з "таємною дружиною" побував, можна сказати, у себе вдома.

"Розлука була довгою, тому зустрічі ще більш хвилюючі!

удома 🤗

Полтава, Черкаси, люблю ❤", - написав співак, показавши себе і блондинку Таюне на сцені.

Публікація швидко зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"Чекаємо Вас у Дніпрі❤️", " Супер ❤️", " який гарний ❤️❤️❤️", " неперевершений 😍❤️", " а ми любимо вас і Ваші пісні. Щастя вам, радості і удачі у всьому 🌹 🌹 🌹 ❤️❤️❤️", "Хороший хлопець ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Це були божевільні концерти 🔥 🔥 🔥 емоції досі не відпускають з полону 😄 "," Навзаєм. Любимо і завжди чекаємо ваших концертів. Це було чудово. ❤ ️ 🔥 👍 👌 ", "Довго чекали, нарешті дочекалися, любимо вас дуже, дуже!",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, за чутками, Олег і Таїсія познайомилися в музичному гуртожитку, де між ними спалахнула любов. Відомо, що Таюне закінчила Канівське училище культури і мистецтва.

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