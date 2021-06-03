Фанати пофантазували на тему того, що Таюне могла б стати новою "королевою ночі" української естради

Як повідомляє Politeka.net, співачка Таюне (Таїсія Сватко), яку називають "таємною дружиною" Олега Винника, є також його бек-вокалісткою. Співачка також виступає і окремо від "повелителя вовчиць" і має своїх шанувальників. Нещодавно на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених артистці, з'явилося кумедне відео, в якому Таюне нібито виконує пісню "королеви ночі" Олі Полякової.

Схоже, фанати вирішили пофантазувати на тему того, як би Таюне виконала одну з найпопулярніших пісень Полякової. У ролику видно, що Таїсія виступає на сцені в розкішному синьому вбранні з укладанням і макіяжем, при цьому на тлі звучить композиція Олі.

У підписі до відео написали:"Королева ночі". Користувачі тут же почали активно обговорювати нову публікацію, відзначаючи, що Таюне – ось справжня королева ночі. "Супер. Красива жінка, фото клас", "Наша Таюне, Таїсія. Обожнюю", "Це точно королева ночі. Спасибі вам за такі теплі відео, ви королева", "Справжня королева ночі і всіх вовчиць. Таечка краще б заспівала цю пісню, ніж Полякова", "красуня", "Супер", - пишуть в коментарях до відео.

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