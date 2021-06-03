Фанаты пофантазировали на тему того, что Таюне могла бы стать новой "королевой ночи" украинской эстрады

Как сообщает Politeka.net, певица Таюне (Таисия Сватко), которую называют "тайной женой" Олега Винника, является также его бэк-вокалисткой. Певица также выступает и отдельно от "повелителя волчиц" и имеет своих поклонников. Недавно на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных артистке, появилось забавное видео, в котором Таюне как будто бы исполняет песню "королевы ночи" Оли Поляковой.

Похоже, фанаты решили пофантазировать на тему того, как бы Таюне исполнила одну из самых популярных песен Поляковой. В ролике видно, что Таисия выступает на сцене в роскошном синем наряде с укладкой и макияжем, при этом на фоне звучит композиция Оли.

В подписи к видео написали: "Королева ночи". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию, отмечая, что Таюне – вот настоящая королева ночи. "Супер. Красивая женщина, фото класс", "Наша Таюне, Таисия. Обожаю", "Это точно королева ночи. Спасибо вам за такие теплые видео, вы королева", "Настоящая королева ночи и всех волчиц. Таечка лучше бы спела эту песню, чем Полякова", "Красотка", "Супер", - пишут в комментариях к видео.

Напомним, "Тайная жена" Олега Винника певица Таюне, натянув на себя узкие джинсы, похвасталась огромным букетом: "Похожа на весну!".

Как сообщала Politeka, Появилось видео, что сердцеед Олег Винник "вытворял" во время съемок с молоденькой партнершей Элиной Иващенко: "Теперь ждем…".

Также Politeka писала, "Тайная жена" Олега Винника певица Таюне, утонув в цветах, ослепила безупречной улыбкой: "Сводит всех с ума".