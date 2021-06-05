Певица Настя Каменских честно рассказала о своем прошлом, а также об аварии, изменившей ее жизнь

Настя Каменских в своем крупном интервью в эфире «Ужин с Дороти» рассказала много личного (чтобы посмотреть выпуск, доскролльте страницу до конца). Во время беседы Настя заговорила о личных переживаниях, а также упомянула о родных и близких людях.

Не могла Настя не упомянуть переломный момент из своей жизни. После того, как она однажды ехала с концерта, случилось непоправимое. Настя отправилась вместе с экс-возлюбленным и его родителями в путь, но попала в крупную аварию.

Они сели в автомобиль, и машина восемь раз перевернулась в аварии. Настя вылетела, выбила головой стекло, очень сильно порезала себе ногу. В этой аварии погибло очень много людей, родители Владимира, сестра бывшего парня звезды. Молодой человек потерял самых близких.

Отходя от трагедии, Настя также пыталась долго прийти в себя и 11 лет назад написала специальную памятную композицию.

«Я сидела после этого одна, размышляла с перемотанной ногой, головой. Хотелось выразить свои чувства. Так написала песню «Ты ушла», у меня там еще было детское мое пианино, вот тогда так сложилось – сочинилось в голове», - говорит Настя о произошедшем.

Отметим, в одном из своих интервью, супруг артистки Алексей Потапенко рассказал, что после аварии Настя сильно изменилась.

«Ее привезли в местную больницу, зашивали голову, зашивали ногу. Их эта история очень сильно сблизила. Я думаю, что в этот момент судьба Насти очень изменилась", - рассказал Потап.

По его словам, пережив такую трагедию, Настя очень изменилась, ее отношение к жизни стало совсем другое.

"Она изменилась, потому что она была там. Она была на грани жизни и смерти. Она написала песню "Ты ушла" обо всех, кого потеряла в этой аварии. У нее другое отношение к этому, это жесткий поворот судьбы...Она не видит этого, потому что она все время видит самое главное - то, что она была там", - добавил он.