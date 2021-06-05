Певица Тина Кароль вызвала шквал критики в свой адрес, показав, какая она в настоящей жизни

36-летняя звезда опубликовала на своем YouTube-канале новый видеоролик «42 вопроса Тине Кароль», который ранее вышел на ее стриминговом сервисе Tina Karol Patreon, передает Politeka.net.

Певица провела экскурсию по своему дому, бегло отвечая на самые разнообразные вопросы, касающиеся не только ее творчества, но и личной жизни. В частности, у нее поинтересовались, чего она не умеет делать, и Тина ответила, что готовить. Артистка провела журналистку с оператором на свою кухню, где уже находилась какая-то девушка, по-видимому, одна из помощниц певицы. Девушка робко поздоровалась, а Кароль резко ответила: "Уходите", засмеявшись и продолжив интервью.

Инцидент, попавший на камеру, произвел неприятное впечатление на многих поклонников певицы. Пользователи кинулись обсуждать увиденное в комментариях. Некоторые назвали произошедшее всего лишь "шуткой", другие - "откровенным хамством".

"- здравствуйте!

- уходите!..

да уж🤷‍♀️🙈. Звучит так свысока..."

"В прошлом она завоевала большое число фанатов своей открытостью, искренностью, ей было очень важно. А то, что я вижу сейчас, вышло далеко за рамки той Тины, зазвездилась? Да! Высокомерие присутствует..."

"Тина изменилась. Внешне и внутренне. Раньше мы сопереживали ей, восхищались её стойкостью, силой и женственностью... Сейчас Тина стала похожа на высокомерную холодную снежную королеву, которая занимается самолюбованием"

"Тина, почему так грубо? Уходите…"

"Уходите" Что это было?" - "а вы шуток не понимаете?" - "Где здесь шутка!? Хамство присутствует и все!" - "100 % хамство!" - "А что непонятного ? в комнату куда она вошла были ее помощники и она попросила их выйти, дабы не засвечивать на камеру...я так это увидел" - "Можно вежливо было сказать! Одно и тоже можно сказать по- разному! Это люди, а не рабы!"

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