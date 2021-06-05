В Сети заинтриговали любопытным кадром с экс-тренером "Голосу країни" Даном Баланом и ведущей Катей Осадчей

Как известно, 42-летний молдавский красавчик был два года подряд судьей в главном вокальном шоу страны, девятом и десятом сезонах. Горячий и холостой брюнет сразу полюбился публике, а в особенности прекрасной половине человечества. И хоть Дан отказался от участия в "Голосі країни 11", заявив, что пришло время двигаться дальше и он вынес для себя из проекта все, что мог, его поклонники продолжают с упоением вспоминать "те времена".

Так, на одной из фан-страничек Балана в Инстаграм опубликовали фрагмент из его интервью 2019 года Кате Осадчей в программе "Світське життя", передает Politeka.net. В кадре Дан предстал в рваных джинсах и в курточке в крапинку, а ведущая в шоколадном комбинезоне и блестящей кепке. Певец обнял Осадчую за плечи, а та, в свою очередь, прильнула к артисту.

"А я помню еще те времена, когда Катя обращалась к Дану на "Вы" 😉😉😉", - подписал кадр автор поста.

Пользователи предались ностальгии в комментариях:

"Хорошие были времена... всё только начиналось 🤗✨"

"А годы летят. И обращение друг другу другое - да и знакомы уже намного ближе)"

"Данчик😍я тоже очень хочу рядом с тобой ближе😍"

"На 9 Голосе при первом знакомстве Тина также ему сказала..."а у Вас это хорошо получается"

Ранее мы рассказывали, фанаты Балана поделились в Сети его необычным фото. Артист в момент куража удивил "диким" выражением лица, да еще и предстал без рубашки, сразив "кубиками" на прессе.

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