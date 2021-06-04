Известная певица Анастасия Приходько, которая призналась, как ухаживает за лицом, призналась

Как сообщает Politeka.net, артистка, которая совсем недавно стала мамой в третий раз, поделилась новым откровением на своей странице в Инстаграм. Так, звезда решилась признаться, что впервые в жизни составила завещание во время третьей беременности, которую тщательно скрывала

"Во время третьей беременности я впервые составила завещание. Делюсь самым сокровенным с вами и мысленно со всеми девченками, кто в положении", - подписала фото Приходько.

"Я помню, как я рыдала на 5-ом месяце беременности, закрывшись в ванной. В тот день я составила завещание, о котором никому не сказала, даже мужу. Просто оставила нотариусу его номер и сказала: «Если я умру, вы знаете, что делать». А в голове крутилось постоянно одно и то же: мне 33, у меня третьи роды, а вдруг у меня не получится, а вдруг что-то пойдёт не так, а если у меня не хватит сил... и я оставлю двоих детей без мамы...мне было очень страшно. Этот страх меня преследовал с момента, как я узнала о беременности. Вся эта ситуация с карантином и болезнью, от которой умирают тысячи людей. Плюс я только начала морально восстанавливаться после политической истории. Моя карьера певицы на полном стопе, а с малышом на руках что либо делать ещё сложнее. Страх усилил мою мамскую гиперопеку и я перестала видеться с людьми, скрывая своё положение от всех. В тот день, закрывшись от старших детей, я плакала и молила Бога о том, чтоб он уберёг нас и сохранил нашу семью здоровой. И в этот момент я услышала заветные первые толчки малыша", - написала пост-признание Приходько.

Недавно Приходько призналась, что в роддом ехала с весом 70 кг, а за два месяца уже весит 54 кг. Она придерживается диеты для кормящих мам. Но призывает мам не стесняться обвисших форм.

Как известно, у Приходько есть старшая дочь Нанна, сын Гордей, а в апреле этого года она родила еще одного мальчика, которого назвали Лука. С недавних пор певица решила откровенно рассказывать о своем материнстве и делиться честными фото из жизни матери.

Напомним, Настя Приходько призналась, почему ей пришлось скрывать третью беременность: "Я постоянно плакала"

Как сообщала Politeka, Настя Приходько решилась на фото без одежды через два месяца после родов: "Доброе утро".

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