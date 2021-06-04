Российский рэпер Моргенштерн, которому ранее запретили въезд в Украину, попал в больницу из-за серьезных проблем со здоровьем

Об этом сам 23-летний артист рассказал на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. По словам Алишера Валеева (настоящее имя рэпера), его госпитализировали из-за камней в почках.

Певец признался, что чувствовал "адскую боль". Моргенштерн заявил, что считает здоровье самым главным в жизни.

«Я давно не чувствовал такую физическую боль»,- рассказал рэпер.

По словам артиста, теперь у него появился стимул вести здоровый образ жизни.

«Камень подтвердился. Так что официально камни теперь не только на мне, но и во мне. Всем здоровья», - написал рэпер в своем Инстаграм.

Позже он опубликовал кадры, на которых его везут на каталке по больничному коридору. Сначала кажется, что артист лежит без чувств, однако, в какой-то момент он подскакивает и произносит: «Ха-ха, на**ал!». После этого за кадром слышен смех.

Отметим, что до этого российский рэпер уже успел «прославиться» в Украине. Он попал в «черный список» министерства культуры по представлению СБУ, после чего сам заявил, что боится лететь в Украину.

До этого он все же проводил концерт в Одессе, однако он закончился большим скандалом. Тогда Моргенштерн вышел на сцену, несмотря на объявленный траур по погибшим в одесском институте, а затем заявил, что считает этот траур «е**ной показухой».

Добавим, что сейчас в России над Моргенштерном идет суд по делу о пропаганде наркотиков.

Напомним, россиянин Моргенштерн отреагировал на запрет Украины: "Мы братья".

Как сообщала Politeka, миллионер Моргенштерн разразился матом, получив чек в ресторане Дубая: "Привет нищим!".

Также Politeka писала, что скандальный Моргенштерн резко высказался о своем участии в "Евровидении", слов не подбирал.