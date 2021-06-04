Сестра знаменитой российской певицы Жанны Фриске показала, как сейчас выглядит ее квартира
Наталья Фриске поделилась в соцсетях редкими кадрами из жилья своей покойной сестры. Об этом пишет Politeka.net.
Как известно, Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после тяжелой борьбы с раком головного мозга. У покойной звезды осталась 90-метровая квартира в центре Москвы, за которую ее семья долго судилась с гражданским мужем Фриске Дмитрием Шепелевым. Как стало известно, Шепелев решил продать долю в квартире, которая принадлежит их с Фриске сыну Платону.
Родители певицы были против этого, однако проиграли суд. У них у самих есть доля в квартире, однако, чтобы выкупить долю Платона и сохранить память о дочери, им придется влезать в долги.
На новых кадрах Наталья Фриске провела небольшую экскурсию по той самой квартире. Она рассказала, что там все осталось на тех же местах, как было при жизни Жанны: сухие цветы в вазе, фото с друзьями, маленькие ботиночки сына и духи на туалетном столике.
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«Это Жанина комната. Она у нее была такой прямо девичьей-девичьей! У нее начинается здесь уже коллекция духов…», - рассказала на видео Фриске, демонстрируя, как обставлена комната ее покойной сестры.
Судя по всему, Жанна очень любила цветы, духи и даже мягкие игрушки, одна из которых до сих пор лежит на ее кровати.
Напомним, сестра покойной Фриске показала сына Жанны, с которым ей запрещают видеться: «Платоша, наш любимый…».
Как сообщала Politeka, вдовец Фриске Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз: в сеть просочилось первое фото малыша.
Также Politeka писала, что вдовец Фриске Шепелев потерял работу и заговорил о бессмысленности жизни: «Жанна не отпускает».