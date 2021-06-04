Исполнитель Макс Барских удивил поклонников красивыми кадрами на фоне моря

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Макс Барских, который недавно показал поклонникам свою очаровательную маму, в этот раз порадовал публику необычными фото с недавнего концерта. В своем Instagram горячий красавчик и любимец девушек выложил снимки, на которых его можно увидеть в Одессе накануне концерта.

На фотографии Макса можно увидеть на фоне моря и бассейна. Как видно, артист вышел босиком на террасу – на нем темная футболка и черные штаны. Похоже, исполнитель живет в апартаментах с шикарным видом. На втором фото Макс показал, как он идет по террасе с бокалом.

В подписи к фотографиям Барских написал: "Одесса, сегодня в «Ибице»! Завтра «Сады Победы»! Режим выходных ВКЛ". Поклонники тут же принялись активно обсуждать новые снимки певца: " Какой красавчик 😍 ", "Мм,на втором фото хочется поближе видеть этого пирожочка 🐣😂😍 ", " Везунчики)☺️ хороших концертов, Макс 🙌🔥 а мы болеем за тебя на премии муз тв 😁 ", "

Сегодня в Одессе будет жарко,а виновник торжества сам Макс Барских 👍👏🔥🎉🎊🕺💃🌞💕💞 ", " акая красотища! Просто охренеть, какой вид! Много море и неба! Какой кайф!🔥🔥🔥По моему, в том году был в этой же гостинице. Желаю жаркой погоды и жарких выступлений! ❤️ ".

Напомним, подруга Макса Барских Романова в прозрачном платье-сеточке показала свои достоинства: «Мэрилин Монро 2021».

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