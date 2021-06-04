Известный ресторатор и судья шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво показал, как встречает первую пятницу этого лета на отдыхе
Судья и ведущий популярного шоу поделился новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На днях Эктор показал, что из холодной и дождливой Украины улетел в солнечную Турцию. Сейчас он с радостью наслаждается отдыхом на жарком курорте.
«Первая пятница лета. Отличный повод устроить вечеринку с друзьями. Звучит круто, а на самом деле, как проведете сегодняшний вечер?», - написал Хименес-Браво.
Он также поделился новыми селфи, которые сделал на берегу моря. На них ресторатор позирует в красной футболке и модной соломенной шляпке на фоне моря и песка. Он счастливо улыбается и демонстрирует на камеру знак «мир».
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Поклонники Эктора тут же принялись комментировать его пост.
«Счастливчик», «такой релакс ... удивительный», «А где сомбреро?», «Просто восхитительно», «Эктор, почему вы в одиночку? Когда мы уже увидим влюбленного до безумия Эктора!?», - пишут люди.
Ранее Эктор показал, что "сбежал" из кухни, где постоянно работает, и отправился на роскошный курорт в Турцию. Хименес-Браво похвастался видом из своего номера, с которого можно было увидеть не только крыши зданий, но и море.
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