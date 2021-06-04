Знаменитая на весь мир актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала мечтательный образ

41-летняя уроженка Бердянска, которая в свое время прославилась благодаря роли девушки Джеймса Бонда в одном из фильмов культовой франшизы, поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На черно-белом снимке Куриленко позировала крупным планом на небольшой лестнице. Актриса застыла в задумчивой позе, опираясь на одну руку и мечтательно глядя куда-то вдаль.

На ней романтичная блуза с рукавами фонариками, которую оттеняет стильные браслет на руке. Макияж с акцентом на глаза умело подчеркнул природную красоту Куриленко и сделал ее образ еще более выразительным.

«Счастливой пятницы! Надеюсь, вы с нетерпением ждете выходные!», - написала актриса.

Ее поклонники тут же отреагировали на этот пост.

«Красивое фото», «Да, ждем», «красотка», «Вечная красота», «Восхитительная женщина», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Куриленко поделилась очаровательным кадром, на котором позирует в соблазнительном образе. Как видно, перед камерой она появилась в изысканном красном платье на тоненьких бретельках, которое красиво подчеркнуло зону декольте и изящные плечи.

На лице актрисы красуется яркий макияж с кокетливыми черными стрелками, завершают образ массивные серьги.

Напомним, украинская девушка Бонда едва втиснула формы в узкое платье с пикантной деталью.

Как сообщала Politeka, что украинская девушка Бонда с поджатыми ногами показала, чем покорила агента 007.

Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда с глубоким декольте не устояла перед собственным отражением.