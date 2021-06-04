Знаменитая на весь мир актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала мечтательный образ
41-летняя уроженка Бердянска, которая в свое время прославилась благодаря роли девушки Джеймса Бонда в одном из фильмов культовой франшизы, поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
На черно-белом снимке Куриленко позировала крупным планом на небольшой лестнице. Актриса застыла в задумчивой позе, опираясь на одну руку и мечтательно глядя куда-то вдаль.
На ней романтичная блуза с рукавами фонариками, которую оттеняет стильные браслет на руке. Макияж с акцентом на глаза умело подчеркнул природную красоту Куриленко и сделал ее образ еще более выразительным.
«Счастливой пятницы! Надеюсь, вы с нетерпением ждете выходные!», - написала актриса.
Галкин похвастался настоящей роскошью, которой окружил Пугачеву, даже Ротару оценила: видео
Судью "Голосу країни" Монатика засекли за рулем элитного авто, стоит больше 2 млн. гривен: "Руль с подогревом и..."
Ким Кардашьян в бикини эффектно выгнулась у бассейна и показала свои формы: "Лучшая фигура с любого ракурса"
Леся Никитюк перестаралась с увеличением губ, превратились в вареники: "Девушка из высшего общества"
Взорвался надувной батут, на котором играли дети: за жизнь двух девочек борются врачи, кадры
Ее поклонники тут же отреагировали на этот пост.
«Красивое фото», «Да, ждем», «красотка», «Вечная красота», «Восхитительная женщина», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Куриленко поделилась очаровательным кадром, на котором позирует в соблазнительном образе. Как видно, перед камерой она появилась в изысканном красном платье на тоненьких бретельках, которое красиво подчеркнуло зону декольте и изящные плечи.
На лице актрисы красуется яркий макияж с кокетливыми черными стрелками, завершают образ массивные серьги.
Напомним, украинская девушка Бонда едва втиснула формы в узкое платье с пикантной деталью.
Как сообщала Politeka, что украинская девушка Бонда с поджатыми ногами показала, чем покорила агента 007.
Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда с глубоким декольте не устояла перед собственным отражением.