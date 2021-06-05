Курс валют в Украине удивит очередным стремительным укреплением украинской гривны

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Нацбанка Украины, в понедельник, после выходных, гривна резко рванет вверх, оставив позади доллар и евро. Американская валюта продолжит падать в цене до рекордных показателей.

Так, доллары в обменниках можно будет купить по 27,29 гривен. Это на 5 копеек дешевле, чем в пятницу.

Европейскую валюту можно будет купить по 33,06 гривен. Евро за выходные упадет более существенно, подешевев на 19 копеек.

Стоит отметить, что тенденция к укреплению гривны сохраняется уже долгое время. Как отмечают аналитики, выгодный курс будет сохраняться как минимум до осени, а уже к зиме гривна начнет девальвировать.

Кстати, согласно бюджетной декларации на 2022-2024 годы, которую принял Кабмин, доллар в Украине не должен подорожать более чем до 29,4 гривен. Аналитики правительства ожидают очень медленную девальвацию гривны до 2024 года. При этом ожидается, что к концу 2021 года курс просядет до 28,6 гривен за доллар. В следующие два года ожидается стабильный курс без качелей и скачков.

Напомним, что гривна продолжит наступать на доллар, но евро нанесет ответный удар: НБУ раскрыл новые курсы.

Как сообщала Politeka, доллар замрет в ожидании, а евро рванет вниз: в НБУ озвучили, что будет с курсом валют и гривной.

Также Politeka писала, что гривна отправила доллар и евро в нокаут после резкого скачка: какими будут курсы валют.