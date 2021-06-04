Курс валют в Україні 4 червня здивує несподіваною поведінкою долара

Як передає Politeka.net, на сайті НБУ опублікували свіжий прогноз. Згідно з даними, в п'ятницю долар завмре в тій же точці, в якій був у четвер. Таким же курс залишиться на всі вихідні.

Як відомо, за останній тиждень американська валюта показала серйозне падіння. Тенденція на його зниження спостерігається вже чотири банківські дні поспіль. Долар подешевшав до рекордних 27,34 гривень за одиницю і завмер у цій позиції. Євро, навпаки, показало падіння, подешевшавши на 8 копійок. У п'ятницю євро в обмінниках продаватимуть по 33,25 гривень.

Варто відзначити, що в найближчі дні аналітики не очікують значних змін курсу. За прогнозами експертів, на міжбанку долар буде продовжувати торгуватися в районі 27,5 гривень, а готівкою в банках – від 27,4 до 27,6 гривень.

Раніше ми писали, що влітку українська гривня буде на піку, а курс буде найвигіднішим за останні кілька років. Ближче до осені курс буде повертатися в звичний діапазон, а до 2022 року українська валюта може просісти до 28,8 гривень за долар.

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