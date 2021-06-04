Российская певица украинского происхождения Наташа Королева вышла в свет со своей 75-летней мамой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Королева опубликовала видео, на котором у нее и у ее мамы Людмилы брали интервью.

«@muztv #премия, выгуливаю маму!», - подписала видео звезда.

Певица была одета в красивое черное мини-платье, а ее мама позировала в брюках и блузе. У артистки поинтересовались, почему она пришла на церемонию без своего звездного мужа Тарзана и сына Архипа.

«Архип сессию сдает, а Сергей готовит премьеру спектакля нового. Пацаны у нас в делах. Выгуливаю маму сегодня. Вот ей захотелось почувствовать эту атмосферу», - отметила Королева, добавив, что сама сильно устала после концерта в Оренбурге.

В комментариях звезде оставили массу отзывов. Поклонники оценили то, как Королева относится к своей маме.

«Наталья, вы большая умница, вашей маме можно только позавидовать, что у нее такая умница дочь и дай бог вам здоровья», «Наташенька, красопетка, люблю тебя!», «У Наташи с мамой настоящая любовь», «Какая молодец как любит маму», «две катастрофы!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что 47-летняя Наташа Королева впечатлила фигурой в молодежном платье: «Как будто 16…».

Как сообщала Politeka, Наташа Королева выставила на посмешище 75-летнюю маму в дырявых штанах: "Да, пластика не всегда красит...".

Также Politeka писала, что Наташа Королева в "кислотном" костюме рассмешила видом не по возрасту: "Колбаса на разогреве".