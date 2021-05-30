Російська співачка українського походження Наташа Корольова влаштувала запальні танці на камеру

Королева звикла показувати в Instagram найрізноманітніші кадри, аби опинитися в центрі уваги. Іноді доходить до абсурду-дивні наряди, химерні костюми для концерту або особисті кадри з пікантних фотосесій з чоловіком - Сергієм Глушко (Тарзаном).

Цього разу в» кислотному " цибулі Королева з'явилася перед камерою і буквально потрясла бюстом на камеру. Вся справа в тому, що Королева одягла вузьку кофту салатового відтінку з відкритим декольте і танцювала перед камерою без натяку на скромність. Салатові стрілки і рожева помада виглядали на Наташі не менш зухвало.

«Розігріваюся перед зустріччю мого особистого нового року !!! Ля Яка!? #наташакорольова #новийрік», - написала зірка.

Користувачі відреагували по-своєму:

"Зовнішність і фігура шикарні. По роках їй років 30 не більше; яка красуня😍; до Орбакайте як до місяця; Запальничка💃; ось таку Наташку обожнюю!!; 🔹Клас💫 не відірватися); скільки фільтрів... одні фільтри; ковбаса на розігріві;Фермерська дівчинка; для 55 років непогано збереглася!; Бомбически 🔥».

Як можна помітити, співачка з України Наташа Корольова не боїться виглядати кумедною і смішною, вона активно веде свою Instagram-сторінку і частенько радує фанатів різноманітними відеороликами і фотознімками.

Так, на останньому відео співачка з'явилася з величезним червоним бантом на голові і в рожевій кофтині.

Таким чином вона вирішила підтримати конкурсантку» Євробачення " Маніжу, яка виступає від Росії.

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