Російська співачка українського походження Наташа Корольова влаштувала запальні танці на камеру
Королева звикла показувати в Instagram найрізноманітніші кадри, аби опинитися в центрі уваги. Іноді доходить до абсурду-дивні наряди, химерні костюми для концерту або особисті кадри з пікантних фотосесій з чоловіком - Сергієм Глушко (Тарзаном).
Цього разу в» кислотному " цибулі Королева з'явилася перед камерою і буквально потрясла бюстом на камеру. Вся справа в тому, що Королева одягла вузьку кофту салатового відтінку з відкритим декольте і танцювала перед камерою без натяку на скромність. Салатові стрілки і рожева помада виглядали на Наташі не менш зухвало.
«Розігріваюся перед зустріччю мого особистого нового року !!! Ля Яка!? #наташакорольова #новийрік», - написала зірка.
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Користувачі відреагували по-своєму:
"Зовнішність і фігура шикарні. По роках їй років 30 не більше; яка красуня😍; до Орбакайте як до місяця; Запальничка💃; ось таку Наташку обожнюю!!; 🔹Клас💫 не відірватися); скільки фільтрів... одні фільтри; ковбаса на розігріві;Фермерська дівчинка; для 55 років непогано збереглася!; Бомбически 🔥».
Як можна помітити, співачка з України Наташа Корольова не боїться виглядати кумедною і смішною, вона активно веде свою Instagram-сторінку і частенько радує фанатів різноманітними відеороликами і фотознімками.
Так, на останньому відео співачка з'явилася з величезним червоним бантом на голові і в рожевій кофтині.
Таким чином вона вирішила підтримати конкурсантку» Євробачення " Маніжу, яка виступає від Росії.
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