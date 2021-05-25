Російська співачка українського походження Наташа Корольова вразила стрункою фігурою

Як пише Politeka.net, 47-річна співачка нещодавно повернулася з Майямі до Москви, де зараз проживає. Корольова не стала просиджувати вдома і вирушила на світський захід. Зірка причепурилася, надівши обтягуючу молодіжну сукню в квіти. Образ красуня доповнила рожевими туфлями і такими ж яскравими сережками.

Співачка стояла біля річки, підставивши обличчя сонечку. Артистка насолоджувалася гарною погодою і виглядала дуже щасливою.

"Яка ж красива Москва!",- підписала фото Корольова.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Яка ж красива Наташа!", "Туфлі шикарні!!! На шикарній жінці", "Яка фігурка карколомна, супер!!", "Яскравіше сонечка", "Вилита мама Люда!", "Час Вас не змінює, як ніби 16", "Наташа ви красуня, позитивна, завжди весела. Так тримати", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Наташа Корольова під час відпочинку в Майямі не раз засвітила свою розкішну фігуру на камеру. На одному з фото леопардовий халатик, в якому була артистка, задрався, оголивши її стрункі ніжки. Співачка підставила тіло вітру, дозволивши пограти з волоссям і одягом.

Нагадаємо, що Корольова не приховала радості поруч з молодим красенем: "Ваш новий хлопчик?".

А ще Politeka писала, що 47-річна Наташа Корольова в латексному міні влаштувала непристойне шоу: "як двадцять років тому".

Також Politeka повідомляла, що Наташа Корольова з безглуздою пов'язкою на голові нарвалася на гнів росіян: "як це дно можна підтримувати".