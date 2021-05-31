Співачка Наташа Корольова викликала бурхливу реакцію мережі, показавши кадри зі своєю 75-річною мамою

Незважаючи на свій вік, мама королевою веде активний спосіб життя. Вона часто літає в теплі країни з дочкою і її сім'єю, і веселиться разом з усіма. У новому після Наташа Корольова розповів. Що захоплюється своєю матір'ю.

"Останній день весни я хочу присвятити своїй матусі! Вона завжди була і залишається для мене прикладом життєлюбства, відкритості, добра, креативу, порядності та професіоналізму! Мама-ти крута! І найчастіше хейтери в коментарях під постами не скупляться в епітетах від того, як я на неї схожа. А на кого я повинна бути схожа? Та я просто рада і щаслива бути схожою на свою маму! Адже вона у мене вогонь", - написала співачка.

Королева показала фото, на яких вона з мамою відображені в яскравих нарядах і з молодіжними зачісками з накладних кольорових волосся. Зазначимо, думки користувачів Мережі щодо такої поведінки жінок розділилися кардинально.

"Так, пластика не завжди прикрашає людей», "Кошмар", "мамі вже пора трохи думати головою, і дивитися частіше в дзеркало. Обличчям це вже не назвеш. Вибачте будь ласка", "злякалася! Реально як гном зі страшної казки", "навіщо з матері робити казна-що...", "Маразм міцнішає", "старіти треба красиво і гідно...",- обурюються одні.

У той же час інші захоплюються життєрадісністю і оптимізмом королевою і її мами.

"Прекрасні, променисті і позитивні мама і дочка", " класно! коли мамуля Така😢, і вона є", "красуні! Принцеси! Богині! Феї», «Два клоуна», «дивлячись на твою маму, полювання жити один суцільний позитив», «такі яскраві красуні", " ви дуже Кльові 🔥 🔥 🔥 Наташа, ти немов Іскорка життєлюбства, оптимізму і нескінченної молодості. А мама Люда взагалі вогонь", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, що Людмила Іванівна є заслуженою артисткою України: у Києві вона диригувала хоровою капелою «Світоч». Поривай закінчила консерваторію, де і познайомилася зі своїм чоловіком і батьком королевою Володимиром. У шлюбі пари народилися дві дочки. Крім Наташі подружжя виховало Ірину, яка, також як її молодша сестра і мати, вибрала музику в якості своєї професії.

Нагадаємо, що Королева пішла у відрив з мамою на яхті, кадри жарких танців: «Всі не вірять, що тобі 75 років».

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