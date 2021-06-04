Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая впечатлила роскошным видом

Как передает Politeka.net, фигуристая Зарицкая чаще всего публикует в своем Инстаграм портреты, которые ей очень удаются. У девушки невероятная внешность. К тому же, она прекрасно умеет краситься. На свежем фото она прикрыла половину лица своими пышными волосами. Стрелки придали образу особого шарма.

«Как же я скучала по настоящему лету, по вечеринкам до утра, по открытым летним площадкам, по новым знакомствам. Хочу, чтобы это лето запомнилось мне своей беззаботностью и открытостью. Ну что, готовы?», - отметила Зарицкая.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Русалка», «Саша похожа на девушку, с которой хотел бы встречаться, но не суждено... Она очень похожа на нее», «Красиво все!», «невероятная красавица», «Готова как никогда, да и к тому же буду сейчас с тобой искать для себя что-то новое и интересное», «Красавица... Как всегда!», «Самая горячая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Зарицкая со слезами на глазах рассказала о своей беде. Оказалось, что одной из ее собак – Эффи – стало плохо. Артистка была вынуждена поехать в ветеринарную клинику.

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